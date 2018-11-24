Şeref Malkoç'tan anlamlı ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mamak'taki Coşkun Ertepınar Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak'taki Coşkun Ertepınar Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

“Her gördüğünüzde gurur duyacaksınız”

Ziyarette bir ülkenin teminatının ve geleceğinin çocuklar olduğunu ifade eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Bu çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse, ahlaklı, dürüst, düzgün olursa Türkiye'nin geleceği o kadar sağlam olur" dedi. İlkokul öğretmenliğinin çok meşakkatli bir iş olduğunu da kaydeden Malkoç, “Farklı kültürlerden onlarca çocukla uğraşıyorsunuz ama bunun zevkli tarafı da var. Bu çocukların kimi mühendis, kimi doktor, kimi belediye başkanı, kimi kaymakam, öğretmen olacak. Siz, onları her gördüğünüzde gurur duyacaksınız, onlar da sizlerle iftihar edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenlere karanfil dağıtan protokol üyeleri sonrasında sınıfları gezerek öğrencilere içinde çeşitli kırtasiye ürünleri bulunan hediyeler dağıttı. Ziyaret, öğretmenlerle çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

“Ülkemizin geleceğini sizler tayin edeceksiniz”

Malkoç'un ziyaretinin ardından ilçedeki okulları gezerek Öğretmenler Günü'nü kutlayan Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Türközü Oğuzhan Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Çağrı Bey Anadolu Lisesi'ne giderek öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette, bir ülkenin geleceğini tayin edecek olan kişilerin öğretmenler olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bizim değerlerimiz var. Başta bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz. İnanıyorum ki siz kıymetli öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller bu temel değerler üzerinden büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği yere getirecektir” dedi.