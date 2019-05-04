‘Serhat Öğretmen' çocuklarla piknik yaptı

21 yıllık öğretmen olan Başkan Oğuz'a, ‘Serhat Öğretmenim' diyerek hitap eden çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilçedeki çocuklarla piknikte bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklarla birlikte aileleri de katıldı. Birbirleriyle kaynaşma ve sohbet etme imkanı bulan aileler, eğlenceli dakikalar geçirdi. Başkan Oğuz da, derslerinin durumu ve ileride nasıl bir Kahramankazan görmek istediklerine ilişkin çocuklarla sohbet etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Oğuz onlarla şakalaşarak, derslerinde başarılar diledi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, 21 yıllık öğretmen olan Oğuz'a ‘Serhat Öğretmenim' diyerek hitap etti. Başkan Oğuz çocukların piknikte oynadığı oyunlara katılarak onlara eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir etkinlikte çocuklarla ve onların değerli aileleriyle bir araya gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Oğuz, “Çocuklarımız, gençlerimiz ülkemizin yarınları ve geleceği. Kahramankazan Belediyesi olarak onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Birlikte eğlenceli vakit geçirdik. Onlardan geleceği dair hayallerini ve nasıl bir ilçede yaşamak istediklerini dinledim. Kahramankazan önümüzdeki dönemde çocuk dostu bir ilçe, çocukların ilçesi olacak. Bu alanda yaptığımız çalışmalar Türkiye'ye örnek olacak” diye konuştu.