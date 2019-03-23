Serhat Oğuz hastane inşaatında incelemede bulundu

Kahramankazan'a yapılacak olan ve inşaatına geçtiğimiz günlerde başlanan tam teşekküllü, 150 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam çalışmaları yerinde inceledi.

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Oğuz, ilçede bulunan 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin, 53 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaçlarına cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade ederek, “Yeni hastane inşaatı tamamlandığında ilçemiz önemli bir değere daha kavuşacak. Yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olacak hastanenin, 600 iş gününde tamamlanması planlanıyor. Kahramankazan'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Hastanenin temel atma töreninin ise başlayan seçim yasakları dolayısıyla 1 Nisan'da gerçekleştirileceğini söylen Oğuz, Kahramanakazan'ın modern bir hastaneye kavuşacak olmasından dolayı duydukları mutluluğu belirterek, “Bu hastane yalnızca ilçemizin değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer. İnşallah bu hizmetler yeni dönemde de Kahramankazan halkıyla buluşmaya devam edecek. Başta desteklerini bizlerden esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kahramankazan Belediye Başkanımız Lokman Ertürk, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a, böylesine önemli bir projeyi ilçemize kazandırmalarından dolayı tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'da, Cumhur İttifakı Adayı Oğuz'a başarılar dileyerek, “Serhat Oğuz Bey inşallah 1 Nisan'da hizmet bayrağını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten devralacak. Hizmetler ve yatırımlar yeni dönemde Serhat Oğuz başkanımızla hız kesmeden devam edecek.” şeklinde konuştu.