Serhat Oğuz'dan ABB Meclisi'nde “halk ekmek” çıkışı

Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçirerek, ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların önüne geçen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, halk ekmek kuyruklarına ilişkin çıkışı ABB Meclisi'ne damga vurdu. Halk ekmeğin çok güçlü bir enstrüman olduğunu, ancak şu anda bu enstrümandan güzel sesler çıkmadığını söyleyen Oğuz, “Sayın Mansur Yavaş, halk ekmeği bizzat gidip kendisi teftiş etsin. Aksaklıkları bizzat yerinde tespit etmesi gerekir. Aksi halde bu kuyruklar uzar” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ABB Meclisi'nin 2022 yılındaki ilk oturumu olan Ocak ayı toplantısında konuştu.

“Ekmek sayıları ve servisler düştü”

Başkan Oğuz, AK Parti'li meclis üyeleri Abdullah Emin Tekin ve Fatih Ünal'ın halk ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların neden kaynaklandığı ve bunun önüne geçilmesi için neler yapıldığına ilişkin önergesi üzerine söz aldı. Günlük 1 milyon 500 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip olan ABB Halk Ekmek Fabrikası'nın verimli kullanılmadığını söyleyen Başkan Oğuz, bazı ilçelerde günlük 3 olan ekmek servisi sayısının 2'ye düşürüldüğünü ve ilçelere gönderilen ekmek adetlerinin kademeli olarak azaldığını kaydetti. Halk Ekmek'in kendi rakamlarına göre ilçelere gönderilen ekmek sayılarının değişkenlik arz ettiğini ifade eden Oğuz, “Mesela Keçiören'e 100 bin gönderirken, 156 bin gönderilmiş. Kahramankazan'a 10 bin gönderilirken 5 bin tane gelmiş. Bunu neye göre artırıp, düşürüyorlar. Servis sayıları neye göre düşüyor” dedi.

“Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i kurduk”

Vatandaşların halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Oğuz, Kahramankazan'da bu kuyrukların önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçirdiklerini anlattı. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'in 3 Ocak'tan bu yana vatandaşa 1,25 TL'den ekmek satışa sunduğunu söyledi. Oğuz böylece ilçelerinde halk ekmek kuyruklarının önüne geçerek, vatandaşın mağdur olmasını engellediklerini kaydetti.

“Enstrümandan güzel sesler çıkmıyor”

ABB'nin halk ekmek kuyrukları konusunda gerekli tedbirleri mutlaka alması gerektiğinin altını çizen Oğuz, şöyle konuştu:

“Çünkü ellerinde muhteşem bir enstrüman var ama bu enstrümandan güzel sesler çıkmıyor. Biz orkestra şefini değiştiriyoruz. 6'ncı, 7'nci halk ekmek genel müdürünü atadık. 8'inci, 9'uncu, 10'uncu yoldadır muhtemelen. 12 üretim tüneli olan halk ekmekte bu tünellerin 10'u aktif olarak kullanılıyor. Ekmek fireleri artmış durumda, bu da üretimi düşürür. Lütfen Sayın Mansur Yavaş, halk ekmeği bizzat gidip kendisi teftiş etsin. Aksaklıkları bizzat yerinde tespit etmesi gerekir. Aksi halde bu kuyruklar uzar. Biz elimizdeki fabrikayı verimli kullanmak üzerinden bir çözüm üretmek zorundayız. Maalesef bu güçlü enstrüman şu an güzel kullanılmamaktadır. Kullanılmadığı için de biz ilçe belediyeleri olarak bu sürece dahil olmak zorunda kalıyoruz, vatandaşa mağduriyet yaşatmamak adına.”