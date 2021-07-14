Serhat Oğuz'dan şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler kaynaşma fırsatı bulurken, şehitlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

Kahramankazan Belediyesi'nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinlikleri sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği verdi. Yemeğe Başkan Oğuz'un yanı sıra, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler, onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi.

Gözyaşlarını tutamadılar

Başkan Oğuz, yemek öncesinde tüm masaları tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehitlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Sizler başımızın tacısınız

Başkan Oğuz, konuşmasına isimlerini okuduğu şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek başladı. Kahramankazan'da 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle geçen bir destanın yazıldığını ifade eden Oğuz, “O gece Kahramankazan'da ve Türkiye'de ortaya çıkan ruh, Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale Zaferi'nde ve İstiklal Harbi'nde mevcut olan ruhtur” dedi. Şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade eden Oğuz, “Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerle büyük bir aileyiz. Sizler için ne yapsak azdır. Bu büyük ailenin fertleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.