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Serkan Özbalta: "Play-off'a kalma adına iyi hazırladığımız bir maçtı"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Boluspor mağlubiyetinin ardından, "Play-off’a kalma adına kenetlendiğimiz iyi hazırladığımız bir maçtı" dedi.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Boluspor mağlubiyetinin ardından, "Play-off'a kalma adına kenetlendiğimiz iyi hazırladığımız bir maçtı" dedi.


TFF 1. Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Maç öncesi Play-off'a kalma adına iyi kenetlendiğimiz, iyi hazırladığımız bir maçtı. Ama rakip takımın pozisyonu, bulunduğu konum bizi tedirgin etmiyor değildi. Bunun bilinciyle maça hazırlandık. Çok tehlikeli maçlar. Şampiyon olursanız bu tarz maçları kazanarak olursun. Şampiyonluğu kaybedersen de alt sıralardaki takımlara karşı kaybettiğin puanlarla şampiyonluğu kaçırırsın. Açıkçası Keçiörengücü olarak beklentiyi yükselttik. Bizim hatamız oldu. Teknik heyet olarak idealleri olan insanlarız. Beklentileri yükseltince taraftarın, kamuoyunun skor beklemesi kadar doğal bir şey yok. Fakat hem oyuncuları hem bizleri rahatlatacak olay şuydu aslında. İçimizde bir kaç tane kaliteli oyuncunun olmasını çok isterdik. Önümüzdeki Giresun ve Adana deplasmanlarda var. İki zor maça çıkacağız. Bu maçlardan puanlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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