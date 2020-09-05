Servis Park'ta sona yaklaşıldı

Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, yapımına kısa bir süre önce başlanan “Servis Park” çok yakında hizmete girecek. Servis Park ile Altındağ'ın önemli bir sorunu daha çözüme kavuşacak.

Ankara'daki servisçilere müjde... Başkan Balcı'nın talimatlarıyla hayata geçirilen “Servis Park” projesi ile servis araçlarının otopark sorunu çözüme kavuştu. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yapımı devam eden Servis Park projesi, servisçi esnafın büyük beğenisini topladı.

400 araç kapasiteli

Araçlarını Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan sokaklara park etmek zorunda kalan servislerin hem mahalle halkı için, hem de servisçiler için sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Başkan Balcı “Bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Servis Parkımız şimdiden tüm esnafımıza hayırlı olsun" dedi. 7 bin metrekare arazi üzerine kurulan "Servis Park" ile servis araçlarının kaldırım ve yol işgalinin önüne geçilecek. Yapılacak olan park alanı, servis şoförlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 400 araç kapasiteli olan Servis Park'ta servis şoförleri için; toplantı odası, yemekhane, dinlenme odası ve mescit yer alıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Servis Park'ın yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.