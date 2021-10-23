Servisçilerden trafik sorununa çözüm sunacak teklif: Kademeli saat uygulaması

ANTAD Başkanı Cemal Baltacı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da 7 bin 200 tane bulunan C plaka (servis aracı) araçların sayısının az olduğunu, anlaşmazlıklardan dolayı daha fazla C plakanın Ankara'ya kazandırılamadığını söyledi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrencilerin, araç sayısı az olduğu için servis hizmetinden yararlanamadığını ifade eden Baltacı, velilerin öğrencilerini kendi araçlarıyla okula bıraktığını, bunun ise şehir içi trafiğe neden olduğunu dile getirdi. Baltacı, bu durum için sabah saat 07.00-08.00 ve 09.00'da giriş, öğleden sonra saat 16.00-17.00 ve 18.00'de çıkışı kapsayan kademeli saat uygulamasını teklif etti. Baltacı, kamu kuruluşlarının, ilköğretim-ortaöğretimin ve işçilerin kademeli saat uygulamasına geçmesi için sektör temsilcileri olarak yetkili tüm kurumlarla görüştüklerini belirterek, şimdiye kadar herhangi bir sonuca varamadıklarını aktardı. Kademeli saat uygulamasına geçildiğinde trafiğinde yüzde 30 rahatlayacağını öne süren Baltacı, söz konusu uygulamanın hayata geçirildiği takdirde rahatlığın anında hissedileceğini belirtti.

“İşçi, memur ve öğrencilerimizin sabah 7-8-9 girişleri akşam ise 4-5-6 gibi çıkışlarını öneriyoruz”

Şu anki sıkıntılarının C plaka ile yaptıkları servis hizmetinin Ankara'da yetersiz kalması olduğunu belirterek, “Bununla ilgili çözüm önerimiz tüm sektörün bileşenleri ile ortak kararımız, kademeli saat uygulaması. İşçi, memur ve öğrencilerimizin sabah 7-8-9 girişleri akşam ise 4-5-6 gibi çıkışlarını öneriyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin başkanlığında bir alt komisyon oluşturulup, profesyonelce uygulanmaya geçilmesini istiyoruz” dedi.

“Kademli Saat Uygulaması'na geçilirse trafik yoğunluğumuz yüzde 30 rahatlar”

ANTAD Başkanı Baltacı, şöyle devam etti: “Kademli saat uygulamasına geçilirse trafik yoğunluğumuz yüzde 30 rahatlar. Velilerimiz de rahatlar kendi araçları ile götürmeyeceği için. Devlet dairelerinde saat 7-8-9 arasında çalışma olursa trafik de o esnada her saat uygulamasında yüzde 30 eksilme olacak. Bu da trafiğe çok büyük bir oksijen kaynağı olacak, nefes alma getirecek. Bizim açımızdan da öyle. Tek arabayla en 2 servis yapıp kademeli uygulamada taşımanın performansını yükselteceğiz. Atıl olan araçları verimli hale getireceğiz.”

“Kademeli saat uygulamasının rahatlığını gördüğümüzde daha önce yapsaydık diyeceğiz”

Kışın felaket bir trafik olacağını ifade eden Baltacı, “Biz de bu felaketi önlemek için başvurmadığımız yer kalmadı. En son kontak kapatmaya kadar gittik. Bununla ilgili de valiliğe dilekçe yazdık. Kontak kapatacağız, yasal olsun, izin istiyoruz diye ama izin çıkmadı. Önümüz karanlık. Ne yapılacağı bilinmiyor. Çözüm önerilerimiz var ama şu ana kadar da bir şey yapılamadı. Bağlı olduğumuz kuruluş olan Büyükşehir Belediyesinden çözüm bekliyoruz. Ama kimseden bir netice alamadık. Çok acil olarak bu kademeli saat uygulamasına geçilip bir an evvel geçmeliyiz. Bunu sahaya yansıttığımızda, bunun rahatlığını gördüğümüzde daha önce yapsaydık diyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.