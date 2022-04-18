Ses dalgası ile kontrol edilen bakteriler kanser ile savaşıyor

Dr. Uğur Coşkun, ses dalgaları ile kontrol edilen bakterilerin kanser ile savaştığı bildirdi.

Geçen ay Mohomad Abedi ve arkadaşları tarafından Nature Communications dergisinde ilginç bir çalışmanın sonuçlarının yayınlandığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun şu bilgileri verdi: “Bu deneysel çalışmada Escherichia Coli isimli bakterinin genetik mühendislik teknolojisi ile özel bir zinciri geliştirilmiş. Bu bakteri vücuda enjekte edildiğinde kanserli dokuyu buluyor ve onu enfekte ediyor. Geliştirilen bu teknoloji ile bakteri hedefine ulaştıktan sonra ses dalgaları ile kontrol edilerek tümör içinde etkili kanser ilaçlarının aktivasyonu ve salınımı sağlanıyor. Gen teknolojisi ile geliştirilen nanobodyler bakteri zinciri ile birlikte tümörlü dokunun içerisine giriyor. Normal vücut ısısında inaktif olan bu nanobody ultrason ses dalgaları ile ısıtılıp 42-43 C derecede aktive hale getiriliyor. Tümör içerisinde aktive olan bu yapılar immün sistemi aktive ederek tümör yanıtının oluşmasını sağlıyor.”

Bu çalışmada fareler üzerinde etkili sonuçlar alındığını da bildiren Prof. Dr. Coşkun, bu sayede diğer organlar zarar görmeden kanserin etkili tedavisinin yapılabileceği öngörülüyor. Bu çalışma henüz deneysel bir araştırma. Fakat bu geliştirilen mekanizma eğer insanlarda da başarılı olursa bir çok çeşit kanser tedavisinin sağlıklı dokular korunarak direk tümör içerisinde ve çevresinde uygulanma imkanı söz konusu olabilir” dedi.