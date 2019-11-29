Sessiz hastalık pankreas kanseri

Birçok kanser türünde olduğu gibi Pankreas kanserinde de erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, “Pankreas karın arkasında yer alan, 6 inç uzunluğunda süngerimsi, tüp şeklinde bir organdır. Pankreasın iki önemli görevi vardır: bağırsakların yiyecekleri parçalamasına yardımcı olan sindirim suları (enzimler) yapmak ve vücudun şeker ve nişasta kullanımını düzenleyen hormonlar (insülin dahil) üretmek. Pankreas kanseri, malign (kanserli) hücreler büyüdüğünde, böldükten ve pankreas dokularında yayıldığında oluşur” dedi.

Pankreas kanserinin belirtileri

Pankreatik kansere "sessiz hastalık” adı verildiğini açıklayan Prof. Dr. Kerem, Pankreatik kanserlerde şikayetlerin erken evrelerde ortaya çıkmadığı için bu isimi aldığını, kanser büyüdükçe ve yayıldıkça, ağrının genellikle vücudun üst batı kısmında bazen de sırtta yayıldığını vurguladı. Yemek yedikten ve yattıktan sonra ağrının daha da kötüleşebileceğini ekledi. Prof. Dr. Kerem, ağrının yanı sıra sarılık, bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk ve güçsüzlük Pankreatik kanserlerin diğer belirtileri arasında yar aldığını açıkladı.

Pankreas kanserinin nedenleri

Gerçek nedeni bilinmemesine rağmen sigaranın bilinen en önemli risk faktörlerinden biri olduğununum altını çizen Prof. Dr. Kerem “Sigara içenlerde içmeyenlere göre iki kat fazla pankreas kanseri görülür. Hastalık genelde 45 yaş ve üzerinde geçer. Diyabet bazen hastalığın belirtisi olabileceği gibi bazende hastalık sonrası ortaya çıkabilir. Alkol yine risk faktörlerinden biri olarak görülmektedir. Çok sıkı alkol tüketenlerde kronik pankreatit olma ihtimali çok yükselir. Kronik pankreatitli hastalarda ise pankreas kanser oranı 7 kat artar. Ailede pankreas kanseri varlığı, yüksek yağ tüketimi ve sedanter (tembel) yaşam tarzı yine pankreas kanserine neden olan faktörler arasındadır” diye konuştu.

Pankreas kanserinin tanısı

Eskiden pankreas kanseri tanısı koymak oldukça güç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kerem günümüzde kullanılan MR, CT, Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabildiğini söyleyerek en güvenilir yöntemin Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve gerektiğinde Manyetik Rözonans (MR) görüntüleme sistemleri olduğunu belirtti.

Pankreas kanserini önlemek mümkün mü?

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, pankreas kanseri önlemek için, Sigara içiyorsanız derhal bırakın, Diyetinizdeki yağları çıkartın, Pasif ve sedanter, tembel bir yaşam tarzınız varsa derhal harekete geçin, şişmanlıktan kurtulun önerilerinde bulundu.