‘Sevgi Okları' yaydan çıktı

Muradiye Sevgi Koleji Spor Kulübünün düzenlediği ve 16-17 Kasım tarihlerinde Muradiye Sevgi Koleji İncek yerleşkesinde gerçekleştirilen 2'nci Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'na Ankara genelinde 16 okçuluk kulübü 250 sporcu katıldı.

Muradiye Sevgi Koleji Spor Kulübü tarafından yoğun bir katılımla gerçekleştirilen okçuluk yarışmasına 250 sporcu katıldı. ‘Sevgi Okları Yaydan Çıkıyor' sloganıyla düzenlenen 2'nci Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'na katılarak dereceye giren öğrenciler ve kulüplere başarılarını simgeleyen madalya ve kupalar verildi. 07 yaş ile 20 yaş arasında farklı kategorilerde yapılan yarışmalar 17 Kasım Pazar günü de devam edecek.

Muradiye Sevgi Koleji Zümre Başkanı ve Sportif Koordinatör Mehmet Keskin, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Biz bu organizasyona 2'nci defa ev sahipliği yapıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzerine ‘Sevgi Okları'. Tabii ki çocuklarımızın attığı her bir sevgi okunu hedeflerine ulaştırmadan önce; doğruluğa, güzelliğe, barışa, mutluluğa ulaştırmaları. Amacımız önce; iyi insan, iyi evlat, iyi sporcu, iyi okçu olmaları. Şu anda her çocuğun yüzü gülüyor demek ki güzel bir iş yapıyoruz. Ankara genelinde 16 okçuluk kulübü ve yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Öğrencilerimiz 7 yaştan - 20 yaşına kadar farklı kategorilerde yarışıyorlar. Bence okçuluk muhteşem bir spor. Şu anda en büyük problem çocuklarımızda odaklanma ve konsantrasyon. Okçuluk bu noktada inanılmaz bir spor. Her şeyi maddiyata vurmamak lazım ama belli bir gideri var bu sporun. Biz öğrencilerimize ilk başta profesyonel malzemelerden ziyade antrenman aparatlarıyla çalışıyoruz. Eğer çocuğumuz bu işi yapacağına kanaat getiriyorsa ve biz de o ışığı görürsek aileleri o zaman yönlendiriyoruz. Bu organizasyonu hep yapmak istiyoruz. Bu güçlü kurumla, bu tarz organizasyonlarda aktif yol almak istiyoruz. Yapabildiğimizce çeşitli branşlarda destek vereceğiz. Bugün sabah itibariyle başladı organizasyon 17 Kasım Pazar günü saat 19 civarında bitecek. Ben bir baba, öğretmen ve eski sporcu olarak her çocuğumuzun sporla uğraşması gerekiyor. Şu an çocuklarımızın en büyük düşmanı sanal dünya bağımlılığı. Çocuklarımızı meşgul olduğunca sporla meşgul edelim” ifadelerini kullandı.

Tezel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Tezel, 10 yıldır okçuluk sporuyla ilgilendiğini aktararak, “Okçuluk adına, milli takım için ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan arındırılması için çalışmalar yapıyoruz. Sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı özellikle telefon ve bilgisayarlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri ve sporun kültür olarak yerleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Sporcularımız ciddi çalışmalar içindeler. Devlette olimpiyatlar adına sporcularımızı ve kulüplerimizi destekliyorlar. Okçuluk Federasyonunun yaptığı ciddi çalışmalar var. Bunların da meyvelerini topladıklarını görüyoruz. Güzel yerlere geldik ve daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Okçuluk sporu özellikle sporcularımızın dikkatlerini toplamaları, hiperaktivitenin giderilmesi yönünden vücudu kontrol almayı hedefleyen bir spordur. Dünyadaki en zor sporlardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü sporcunun tepeden tırnağa tüm vücuduna hakim olması gerekiyor. Sporcu hedefe ulaşması için saniyelerle karar vermesi gerekiyor. Zor bir spor ama çalıştıkça başarı sağlayacaklar. Muradiye Okulları'na teşekkür ederiz. Gerçekten okçuluk adına güzel organizasyon yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Hedefim olimpiyatlarda dünya şampiyonu olmak”

Okçuluk sporunda 5'nci yılı olan Ahmet Eymen Acar, okçuluk sporunda kullanılan aparatlarını tanıttı. Acar, “Haftada dört gün akşam 19.00-21.00 arası antrenmanlarım oluyor. Bazı günler teknik çalışıyor Cumartesi günleri kendimizi denemek için yarışma yapıyoruz. Aslında derslerime iyi geliyor. Okçuluk, teknolojiden uzak kalmaya yarıyor ve matematiği de geliştiriyor. Hedefim milli sporcu olarak olimpiyatlarda dünya şampiyonu olmak. Atamızdan geleni biz devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi

“Birkaç spor aynı anda yapılabilir”

Muradiye Sevgi Koleji 6'ncı sınıf öğrencisi Emir Erdal, 3 yıldır okçuluk sporuyla ilgilendiğini söyleyerek, “Milli Takıma girmek istiyorum. Haftanın 4 günü çalışmalarım oluyor. Okçuluğun yanı sıra yüzme ve binicilik sporlarıyla uğraşıyorum. Birkaç spor aynı anda yapılabilir. Derslerim üzerinde de faydalı oluyor. Derslerimi kötü yönde etkilemiyor. Bence güzel ve kalabalık bir organizasyon oluyor. 3'üncü yarışmayı da bekliyorum. Henüz sonuçlar açıklanmadı ama 5'incilik bekliyorum. Bu sporu yaparken dikkatli olmak, odaklanmak, yayı gerebilmek için kas gücü gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Okçuluk sporunu herkesin yapmasını istiyorum”

Muradiye Sevgi Koleji 4'üncü sınıf öğrencisi Eray, okçuluk sporunda ilk yılı olduğunu söyleyerek, “Hedefim 1'inci olmaktı, olamadım. Ama çok eğlendim. Çok heyecanlandım, çok güzeldi. Birinci olmasam da eğlenmiş olmam yeterliydi. Okçuluk sporunu herkesin yapmasını istiyorum” dedi.