İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şevket Kazan hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.


7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu. 1976'da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili oldu ve 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.