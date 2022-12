Seymenler Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümünü kutladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü, seymenlerin gösterileriyle coşku içinde kutlandı.

Oğuz Türk geleneği olan seymenlik, "kızılca gün" denilen devletin zor günlerden geçtiği dönemlerde yeni bir devlet kurulması ve yeni bir baş seçilmesi için bir araya gelen topluluğu temsil ediyor. 103 yıl önce 27 Aralık 1919'da Atatürk'ü Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya gelişinde karşılayan 3 bin atlı ve 700 yaya seymenin bu karşılamasını unutmayan, kültürü devam ettiren seymenler, her yıl güzel etkinliklere imza atıyor. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümübu yıl da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 18.00'de sinsin ateşi yakıldı. Sinsin oyununu meydanda Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları Serkan Korkutata, Harun Gürcan, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Akyurt İlçe Yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti. Bazı vatandaşlar seymenlerle birlikte sinsin oyununa katıldı. Sonrasında Necip Fazıl Konferans Salonu'na taşınan kutlama programına Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk'un yanı sıra BBP İlçe Başkanı Mustafa Tüfekçi de katıldı.

"Ankara, tarihe yön vermiş bir şehirdir"

Programda konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Ankara'nın tarihi anlatılırken yoksul, garip bir şehir gibi tasvir edilse de tarihe yön vermiş bir şehirdir Ankara. Anadolu beyliklerle yönetilirken, Ankara ahilikle yönetilmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar indiğimizde yine Ankara'dan Bilecik'e doğru bir yolculuk olduğunu görürüz. Cumhuriyet'imizin kuruluşuna baktığımızda İstiklal Mücadelesi'nin meşalesi Ankara'da yakılmıştır. Bu şanlı mücadelede alınan önemli kararların merkezi yine Ankara'mız olmuştur. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olması sebebiyle ülkemizle ilgili önemli kararların alındığı, önemli kurumlara ev sahipliği yapan ve tarihine de Türk milletine de vefasını gösteren bir şehir Ankara. Önemli günlerimizden biri 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşudur. Diğeri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Ankara'ya geldiği 27 Aralık'tır. Biz her 27 Aralık'ı sevinçle karşılar, coşkuyla kutlarız. Seymenlerimizin burada önemi büyüktür. Çünkü Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankaralı seymenlerimiz karşılamıştır. O gün orada kendisini ne pahasına olursa olsun desteklediklerini göstermiş ve bunun mesajını vermişlerdir. 103 yıl evvel gerçekleşen bu etkinliği her yıl diri tutuyoruz. Burada seymenlik kültürümüzün çok önemli bir yeri vardır. Her yıl biz de onlarla birlikte bu programı düzenliyor olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Mehmet Akif Ersoy'u da bugün rahmetle anıyorum. Onun tasviri olan 'Asım'ın Nesli' tasvirine uyan profil seymenlik profilidir. Programımıza değer katan iki kıymetli sanatçımız Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür'e de teşekkür ediyorum. 27 Aralık kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, Akyurt Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Türk halk müziği sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür, Ankara türküleri ile Neşet Ertaş türkülerini seslendirerek, seymenlerin oyunlarına saz ve sözleriyle eşlik etti. Karaşar zeybeği oyununda seymenler türküyü de seslendirerek büyük alkış aldı.

Programa Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Meclis üyeleri, MHP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Gül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, idari amirler, seymenler ve öğrenciler katıldı.