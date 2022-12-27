Seymenlerden kortej yürüyüşü

Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara 'ya gelişinin 103. yıl dönümü Seymenler eşliğinde kutlanarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişinin 103. yıldönümü başkentte Seymenler eşliğinde kortej yürüyüşüyle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelişinin, 103. yıldönümü için Ankara Tren Garı önünden başlayan 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' Ulus'taki Atatürk Anıtı önüne kadar devam etti. Gösteriler eşliğinde yürüyen Seymenler Ulus'taki Atatürk Anıtı'na vardıktan sonra, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra, Seymenler davul ve zurna eşliğinde vatandaşlara gösteri yaptı.

“Atatürk'ü karşılayan Seymenlerin öz torunları ve çocuklarıdır”

Kortejde Seymen olarak görev alan Fatih Bitirim, “Bugün Ankara'mızın bize göre milli bayramlarından 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya teşriflerinin 103. yıldönümü, Seymenler o tarihten itibaren bugünü kendilerine milli bayram ilan etmişlerdir. Kızılca gün olarak tabir ettiğimiz, bugün de toplanıp dedelerimizin, büyüklerimizin bize şerefle bahşettiklerini bizde aynı ruhla ve özveriyle devam ettiriyoruz. Seymen kostümlerimizi dün geceden itibaren hazırladık, ütüledik ve sabahın erken saatlerinde kostümümüzü giydik. Kurbanımızı kestik ve koşa koşa ‘Seymen Kortej Yürüyüşü' yerine geldik. Gördüğünüz Seymenlerin hepsi Atatürk'ü karşılayan Seymenlerin öz torunları ve çocuklarıdır" diye konuştu.

Seymenlerin kortejine, çok sayıda dernek, vakıf ve yarenlerin yanı sıra Ankaralılar katıldı.