Seymenlik geleneği Kızılcahamam'da yaşatılacak

Resmi kuruluş işlemlerini Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nce tamamlayan

Yeni kurulan dernek ile ilgili açıklama yapan Ankara Kulübü Derneği Kızılcahamam Şubesi Kurucu Başkanı Fatih Ertan, “Ankara Kulübü Derneği, 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın” talimatıyla önce “Ankara Kulübü” adıyla kurulmuş olup 1947 yılında “Dernek” olarak tescil edilmiş ve “Ankara Kulübü Derneği” adını almıştır. 1990 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” olarak ilan edilmiştir. Derneğimiz, Ankara Genel Merkezinde ve ilçe şubelerinde kurulduğu günden bu yana “Seymenlik” geleneği başta olmak üzere Ankara'mızın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla Dernek Genel Merkezimiz ve Şubelerimizde gençlerimize “Seymenlik Kültürü” ve halk oyunları eğitimi verilmektedir” dedi.

Seymenlik Geleneği ve 27 Aralık Ruhu ile yerel kimliğe sahip çıkacaklarını ifade eden Ertan, “Ankara Kulübü Seymenleri başta “27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümü olmak üzere, ‘13 Ekim 1923 Ankara'nın Başkent Oluşu' ve ‘5 Ekim 1922 Atatürk'ün Ankara Hemşehrisi Oluşu' gibi Ankara'nın özel günlerinin yıldönümlerindeki törenleri ve anma programlarını gerçekleştirirler. Ayrıca tüm milli bayramlara, kamu yararına düzenlenen çok sayıda faaliyete, anma günlerine ve kültürel etkinliklere katılım sağlarlar. Ankara Kulübü Derneği Kızılcahamam Şubesi olarak bizler de Genel Merkezimizin hedefleri doğrultusunda ‘Seymenlik Geleneği' ve ‘27 Aralık Ruhu' ile yerel kimliğimize sahip çıkarak tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatma ve yeni nesillere aktarma gayesi ile Kızılcahamam'da çalışmalarımıza hız verip faaliyetlerimize kısa süre içerisinde başlayacağız” şeklinde konuştu.