SGDD-ASAM sahadaki tecrübesini göç akademisi ile teoriye aktaracak

Türkiye'de göç alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), 25 yıllık saha deneyimini akademik alana taşımaya başladı.

SGDD Göç Akademisi, eğitim ve seminerler, akademik araştırma ve raporlar ve dijital göç kütüphanesi ile göç alanında çalışmak isteyenlerin akademik kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. SGDD Göç Akademisi, göç alanındaki bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermeyi de planlıyor. SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Av. Ayşegül Yalçın Eriş, dernek olarak sahadaki bilgi ve deneyimlerini akademiyle buluşturarak göç alanındaki bilimsel üretimlere destek olmak, göç alanında çalışan tüm aktörler arasında bir iletişim platformu oluşturmak ve bilgi paylaşımını güçlendirme amaçlarıyla SGDD Göç Akademisi'ni kurduklarını söyledi.

“Pandeminin sığınmacı çocuklar üzerindeki etkisi üzerine raporlar yayınladık”

Konuyla ilgili konuşan Eriş, “Bugüne kadar alanında etkin isimlerin katılımıyla ‘Göç'e Giriş, Göç Terminolojisi, Göç ve Teknoloji' konularında eğitimler düzenledik. Bunun yanı sıra pandeminin sığınmacı çocuklar üzerindeki etkisi üzerine raporlar yayınladık. Dijital Göç Kütüphanesi ile 200 binden fazla disiplinler arası akademik e-kitabı ve yüzlerce hakemli dergiyi bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenlerin hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.

“Çalışmalarımız bununla bitmiyor”

"http://www.youtube.com/c/SGDDASAMofficial SGDD-ASAM" YouTube kanalında, Göç Söyleşileri programlarında Türkiye'nin önde gelen göç uzmanlarıyla güncel konuları değerlendirdiklerini anlatan Eriş, “Çalışmalarımız bununla bitmiyor. Araştırma alanı olarak koruma, sığınma, mültecilik, vatansızlık, insan ticareti, insan kaçakçılığı ve sosyal uyum gibi göç konularını seçmiş olan yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrencilere destek sağlayacağız. Detaylı bilgiye http://www.sgddakademi.org.tr adresinden ulaşılabilir” diye konuştu.