İhlas Haber Ajansı

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Şiddetli yağış başkentin batısını etkisi altına aldı

Ankara’nın batı ilçelerini şiddetli yağış etkisi altına aldı.

Ankara'nın batı ilçelerini şiddetli yağış etkisi altına aldı.


Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi bölgesi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

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