Şiddetsiz toplum için eğitim semineri

Keçiören Belediyesi ve Şiddetsiz Toplum Derneği iş birliğinde belediye çalışanlarına yönelik ‘Şiddettin Önlenmesinde Bireyler ile Kurumlar Arası İş Birliği ve Belediyelerin Önemi' konulu eğitim semineri düzenlendi. Dernek Başkanı Rıza Sümer, Klinik Psikolog Şenay Ölmez ve Avukat Jülide Soybaş tarafından verilen seminerde; Aile içi şiddet, okul ve iş yeri gibi toplu alanlardaki şiddette pozitif iletişimin önemi ele alındı. Seminerde şiddete karşı toplumdaki dayanışma ve farkındalığı artırmak için neler yapılabileceğine ilişkin bilgiler de verilirken, şiddetin önlenmesinde sivil toplum kuruluşları ve medyanın önemine de değinildi.

Son dönemde artan şiddet olaylarının en aza indirilmesi için bilinçli bir toplum oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hem aile içi şiddetin hem de günlük hayatımızda karşılattığımız şiddet olaylarının önlenmesi adına eğitim seminerleri düzenliyoruz. Şiddet olaylarına karşı farkındalığı artırmak için yerel yönetimlerin önemli bir görevi var. Şiddetin nedenlerini tespit etmek ve uzmanlarımızın öncülüğünde bunun üzenine gitmek gerekiyor. Toplumumuzdaki bilinç düzeyini artırmak ise hayati öneme sahip. İnsanlarımızın da sağduyulu ve birbirine karşı daha tahammüllü olması gerekiyor” dedi.