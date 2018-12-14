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‘Şifa Niyetine' Çankaya'da

Çankaya Belediyesi, Başkentli sanatseverleri “Şifa Niyetine” gösterisiyle Altan Erkekli ve Veysel Diker’le buluşturdu.

Çankaya Belediyesi, Başkentli sanatseverleri “Şifa Niyetine” gösterisiyle Altan Erkekli ve Veysel Diker'le buluşturdu.


Yılmaz Güney Sahnesi'nde izleyici ile buluşan Altan Erkekli ve Veysel Diker, karlı bir Ankara akşamında anıları ve seslendirdikleri türkülerle geceyi ısıttılar. Kentleşme ve yabancılaşma sorununa anıları ve seslendirdikleri türkülerle şifa bulmaya çalışan ikilinin gösterisi Erkekli'nin çocukluk anıları, Diker'in orkestra eşliğinde seslendirdiği türkülerle duyguları doruğa taşıdı. Sanatçıların ‘Müzikten beri, sözden öte' olarak tanımladıkları gösterileri kar yağışına rağmen salonu dolduran Ankara izleyicisinin beğenisini topladı.

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