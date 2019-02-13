Sıfır atık için 7 ayrı merkez kuruldu

Keçiören Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Keçiören'de 7 ayrı noktaya Atık Toplama Merkezi kurdu. Böylece vatandaşların evde ayrıştırdıkları atıklar bu merkezlerde toplanarak Sıfır Atık Projesi'nin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

Atık toplama ve geçici depolamayla organik dönüşüm

Keçiören Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temin edilen Atık Toplama Merkezilerini Keçiören'de 7 ayrı noktaya konuşlandırdı. Vatandaşlar projenin gelişmesine katkıda bulunmak için evde ayrıştırdıkları kâğıt, metal, pil, cam, elektronik, plastik atıkları Atık Toplama Merkezilerine bırakacak. Keçiören'de Atapark, Emrah, Aşağı Eğlence, Şefkat, Gazino ve Aktepe Mahalleleri ile Kalaba Kent Meydanına kurulan Atık Toplama Merkezleri vatandaşların kolay ulaşabileceği şekilde konumlandırıldı. Ayrıca Atık Geçici Depolama Alanı ve organik atıkları doğayla buluşturacak kompost ünitesinin yapımı da bitme aşamasına geldi. Daha önce de çevrenin ve doğanın korunması için birçok projeye imza atan Keçiören Belediyesi, bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürüttüğü bu projeyle vatandaşları sıfır atığa teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ak'tan sıfır atığa tam destek

Sıfır atık bilincinin toplumun her kesimine anlatılması gerektiğini, bunun için de birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çevre Çiçekleri projemizden tutun da Yeşil Gün projesine kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Çevreye ve doğaya karşı bilinçli bir nesil yetiştirmek için her hafta farklı bir mahallemizde etkinlikler düzenleyerek ağaç dikimi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de Sıfır Atık Projesini başlatınca, bilinçlenmiş gençlerimize ve çocuklarımıza uygulama alanı doğdu. Yani biz bilinçlendirme projelerimizle bir temel oluşturduk, Sıfır Atık Projesiyle de uygulamaya geçtik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz atıkların evde ayrıştırılması için pilot çalışmalar yaparak Bakanlığımla paylaştı. Yerel yönetimler olarak bu tür projelerin uygulayıcısı olmak, ülkemiz adına faydalı işler yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.