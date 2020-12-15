İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıfır atık mutlu etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde Kızılcahamam’da yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde Kızılcahamam'da yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuklarına hediye edildi. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken hem çocuklar, hem de aileleri Sıfır Atık Birimi ve bu konuda duyarlı olan vatandaşlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.