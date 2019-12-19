Sıfır atık seferberliğine bir ödül daha

Ankara'da 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül törenine siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı. Törende Sincan Belediyesi bir kez daha ödül almanın onurunu yaşadı. Sıfır atık seferberliğine ilişkin yaptığı çalışmalarla tüm belediyelere örnek olan Sincan Belediyesi, bir kez daha “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almaya hak kazandı. Ödülü AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın elinden alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan Ankara'nın parlayan yıldızı. Son dönemlerde aldığımız ödüllerle bunu perçinleştirmiş olduk. Ulusal ve uluslararası platformlarda aldığımız ödüllerle Sincanımızın, Ankaramızın ismini duyurmak bizleri onurlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu ödülü Sincanlı kardeşlerim adına alıyorum” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ercan, “AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile İl Başkan Yardımcımız Gültekin Gündüz'ün yanımızdaki sağlam duruşu ve destekleri başarımızda ve aldığımız ödüllerde çok etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi Kasım ayında da iki ayrı ödül almıştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elinden “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almış, ayrıca “Yılın Belediye Başkanı” seçilmişti.