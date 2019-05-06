Sığınmacı ve göçmen çocuklar bahara Çankaya'da 'Merhaba' dedi

Çankaya Belediyesi ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Bahara Kardeşe Merhaba Şenliğinde onlarca sığınmacı ve göçmen çocuk Türkiye'deki yaşıtlarıyla birlikte eğlendi; bahara "merhaba" dedi.

Çocuklarla ilgili çalışmalara her fırsatta destek veren Çankaya Belediyesi, 4 Mayıs'ta İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'yla birlikte sığınmacı ve göçmen çocuklar için "Bahara Kardeşe Merhaba Şenliği" düzenledi. Ahlatlıbel Atatürk Park'ında gerçekleşen etkinlikte onlarca sığınmacı ve göçmen çocuk Türkiye'deki yaşıtlarıyla birlikte eğlendi; bahara "merhaba" dedi.

Yarışmalarla eğlendiler

Animasyon gösterisiyle başlayan şenlikte, çocuklar eğlenceli yarışmalar ve müzik eşliğinde gün boyu baharın tadını çıkardı. Çuval yarışı, halat çekme, elma yeme gibi yarışmalarla renklenen şenlikte başta Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı çocuklar olmak üzere onlarca sığınmacı çocuk aileleriyle birlikte Ahlatlıbel Atatürk Park'ında coşkulu bir gün yaşadılar.