Sığınmacılar için 5 farklı dilde özel danışmanlık hattı

Sığınmacılar, pandemi döneminde aradıkları soruların cevabına, kendileri için kurulan danışmanlık hattı sayesinde kolayca ulaşacak. UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği(SGDD-ASAM)'ın 2016 yılından bu yana iş birliği içerisinde yürüttüğü Sığınmacı ve Göçmen Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri Projesi kapsamında kurulan danışmanlık hattı ile pandemi nedeniyle SGDD- ASAM merkezlerine gitme imkanı olmayan kişilerin ihtiyaç duydukları bilgilerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde yanıtlanması hedefleniyor. Hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında 0850 474 2727 numarasından ulaşılacak hatta Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde danışmanlık hizmeti sağlanacak.

“Ofislerimize gelemeyen ihtiyaç sahibi kişilere destek amacıyla bu hizmeti başlattık”

SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Av. Ayşegül Yalçın Eriş, danışmanlık hattının başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere ihtiyaç duyan tüm ailelere hizmet vermeyi amaçladığını; çocuk korumanın yanı sıra hak ve hizmetlere erişim yönünde danışmanlıkların da verileceğini vurguladı. Eriş, “Pandemi ortamının getirdiği ilave zorlukları düşündüğümüzde, doğru ve güncel bilgiye zaman ve kısıtlaması olmaksızın ulaşmanın giderek artan önemini hepimiz biliyoruz. Bu noktadan hareketle uygulamaya geçirdiğimiz Danışmanlık Hattı, tüm Türkiye'den ulaşılabilir olacak. Hattı arayan yararlanıcılara sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi konularda kuruluşların sağladığı hizmetler ve bu hizmetlerden nasıl yararlanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri ile Mersin, Kayseri, Van ve Bursa'da bulunan saha ofislerimizde yararlanıcılarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bununla beraber pandemi kısıtlamaları ya da farklı nedenlerle ofislerimize gelemeyen ihtiyaç sahibi kişilere destek amacıyla bu hizmeti başlattık. Bu sayede, Türkiye'de göç alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Derneğimiz, Geçici Koruma veya Uluslararası Koruma altındaki sığınmacılara hizmet sağlamaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.