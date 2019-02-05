Sığınmaevinde kalan kadınlar üretiyor

Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nde kalan kadınlar gelecekleri için örüyor, dikiyor, takı yapıyor. Ürünleri, Çankaya Belediyesinin sağladığı alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde satılan kadınlar, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kurulacak stantlar için hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nde kalan kadınlar, kendileri için kurulan atölyede yoğun olarak çalışıyor. Kadınlar, belediyenin alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde kurduğu stantlarda satışa sunulan ürünleri, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kurulacak stantlar için hazırlıyor.

Atölye şefleri Fadime Yıldırım eşliğinde, örgü ören, takı yapan, dikiş diken kadınlar, atölyenin kendilerine terapi merkezi gibi geldiğini söylüyor. Ürettiklerinin satılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten kadınlar, “İnsanların bizim ördüğümüz şapkayı, tasarladığımız kolyeyi beğenmesi çok keyifli. Satışlardan elde edilen gelir bize hem moral veriyor hem de ekonomik destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Satışlar, Çankaya Belediyesinin 9-15 Şubat tarihleri arasında Taurus Alışveriş Merkezinde kuracağı stantlarda gerçekleşecek.

Bağışlar Kadın Müdürlüğüne

Kadınlar ve çocukları için 40 kişi kapasiteli sığınmaevinde, güvenli ve şiddetten uzak barınma olanağı sağlanıyor. Psikolojik ve hukuki destek verilen, bünyesinde okul öncesi çocuklar için kreş bulunduran sığınmaevinde kalan okul dönemi çocuklarının da eğitim almaları sağlanıyor.

Her türlü kumaş, ip, boncuk gibi el işi malzemelerine talip olan kadınlara bağış yapmak isteyenlerin Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü (458 89 00 / 3501) aramaları gerekiyor.