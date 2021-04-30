Sigortacılar taleplerini SEDDK'ya iletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi sigortacılık sektörü temsilcileri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İkinci Başkanı Ali Ersoy'un da katıldığı toplantıda talep, görüş ve önerilerini dile getirdi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada sigortacılık sektörünün önemine değinerek, “Ticaret ve ekonominin de sigortası durumundaki sektörün hak ettiği değere kavuşabilmesi için çalışıyoruz” dedi. ATO'nun sigortacılık sektörünün gelişmesi konusunda yaptığı çalışmalara da değinen Yılmaz, pandemi sürecinde sektörün finansman ihtiyacını sağlamaya yönelik Halk Bankası ile bir protokolü hayata geçirdiklerini hatırlattı. Ankara Ticaret Odası olarak sigortacılık sektörü için kuralların konulduğu, düzenlemelerin takip edildiği bir kuruma ihtiyaç olduğunu geçmişte birçok kez dile getirdiklerini kaydeden Yılmaz, 2019 yılında kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bu açıdan önemli olduğunu aktardı. Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı sigortacılık sektöründe yaklaşık 2 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini kaydeden Yılmaz, “Güveni temsil eden sigortacılığın diğer ülkeler gibi ülkemizde de en saygın meslekler arasında yer alması için çağın ihtiyaçlarına göre düzenlemelere gidilmeli. Bu noktada ise SEDDK ile yakından çalışarak süreç boyunca her türlü sorumluluğu almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

SEDDK İkinci Başkanı Ali Ersoy ise, SEDDK'nın kurulmasının sigortacılık sektörü açısından bir milat olduğunu belirterek, “2019 yılında kurulmamızın ardından 1 yıllık zaman dilimi içerisinde yaptığımız düzenlemelerle sektörün sorunlarını aşmaya çalışıyoruz. ATO da her daim fikirlerini bizlerle paylaşarak destekçi oldu. İletişimimizi bundan sonra da karşılıklı görüşmelerle yürüteceğimizi düşünüyorum” dedi.

ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel pandemi sürecinde sigorta sektörünün çok iyi bir sınav vermesine rağmen bazı sorunlarının hala devam ettiğini belirtti. Yücel, “Günümüz şartlarına göre yetersiz kalan sigorta yasasını güncelleyip, yasal düzenlemeleri bir an önce yaparak daha sade, anlaşılır ve bütün paydaşları kapsayıcı bir hale getirmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Toplantıda ATO'nun sigortacılık sektöründe görev alan temsilcileri ise şu taleplerde bulundu:

“Sigortacılık sektöründe asli görevi acentelik olmayan firmaların sigortacılık faaliyeti sürdürerek haksız rekabet ortamı oluşturması ve mesleğin güvenilirliğine zarar vermesinin engellenmesi. 3 Haziran 2007'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu'nun sektör temsilcileri ile istişare edilerek günümüz şartlarına göre güncellenmesi. Sigorta şirketlerinin sigorta poliçesine aracılık eden tüm kurumların poliçe teminat, prim ve tüm detaylarda eşit şartlarda faaliyet yürütebilmesinin sağlanması talep edilmektedir.”

Toplantıya SEDDK Başkan Yardımcıları Mete Güler ve Mahir Çipil, Daire Başkanları Barış Taşkesen ve Işıl Konya ile 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Selçuk Mert, Komite Üyeleri Bülent Yük, Ercenk Akgözlü, Hakan Arslan, Mehmet Serdar Çankaya ve Soner Polat katıldı.