'Şiirin Yüzleri Ankara' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçı İbrahim Demirel'in Dünya Şiir Günü için hazırladığı "Şiirin Yüzleri Ankara" fotoğraf sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi, 22 Mart'ta fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'i konuk ediyor. Bugüne kadar sayısız fotoğraf sergisine imza atan Demirel, bu defa farklı bir sergi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sergi, Demirel tarafından çekimleri gerçekleştirilen Ankaralı veya Ankara'da yaşamış, hayatta olan ya da kaybettiğimiz 115 şairin portresinden ve her şairin portresine eşlik eden bir şiirinden oluşuyor. 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla gerçekleşecek “İbrahim Demirel'in Objektifinden Şiirin Yüzleri; Ankara” adlı sergi, 22 Mart-18 Nisan tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilecek.