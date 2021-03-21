"Şiirin Yüzleri" sergisi Çankaya'da

Sanatçı İbrahim Demirel'in 21 Mart Dünya Şiir Günü için hazırladığı "Şiirin Yüzleri Ankara" fotoğraf sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, Dünya Şiir Günü etkinleri kapsamında fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in "Şiirin Yüzleri Ankara" sergisine ev sahipliği yapıyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergi, 18 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Bugüne kadar sayısız fotoğraf sergisine imza atan İbrahim Demirel, bu defa farklı bir sergi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sergi, Demirel tarafından çekimleri gerçekleştirilen Ankaralı veya Ankara'da yaşamış, hayatta olan ya da kaybettiğimiz 115 şairin portresinden ve her şairin portresine eşlik eden bir şiirinden oluşuyor.