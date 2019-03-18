Siirt fıstığı dünyaya açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplam 10 milyon avroluk proje ile Siirt fıstığının Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapıldığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından yürütülen ortak proje ile Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi, yurt dışına açılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Siirt'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında fıstık işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Siirt'te Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 284 bahçe oluşturulduğunu kaydeden Bakan Varank, “Bu proje ile dağ taş fıstık ağacı oldu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak” ifadelerini kullandı.

Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Burası Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü büyük entegre fıstık işleme tesisi. Bu fabrikanın kurulumunda Avrupa Birliği fonları ile birlikte bakanlığımızın katkıları oldu. Bu güzel ve örnek projeyi kalkınma ajansımız yürüttü. Burada üretilen fıstıklar hem ülkemizde hem de dünyanın her tarafında tüketilmekte. Tam faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlamış olacağız”

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin bakanlık uhdesine geçtiğini sözlerine ekleyen Varank, “Şehrimizde yürüttüğümüz bir projemiz var. Biz buradaki vatandaşlarımıza fıstık fidanlarını veriyoruz. Damlama sulama imkanlarını veriyoruz, çitlerini veriyoruz. Vatandaşlarımız fıstık ağaçlarını yetiştirerek ürünlerini satabiliyorlar. Şehrimizin, ülkemizin ekonomisi kalkındırmak için güzel bir proje. Çok güzel neticeler elde ettik. Fabrikanın etrafındaki tepeler fıstık ağaçlarıyla dolu. Dağ taş fıstık ağacı oldu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak” diye konuştu.

Tesisin, Avrupa Birliği fonlarıyla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü bir proje ile hayata geçirildiğine dikkat çeken Varank, 10 milyon avroluk bir yatırımın söz konusu olduğunu söyledi. Varank, “Kalkınma ajanslarının, bu tesisin projesinin yürütücüsü. Şu anda il özel idaresine bağlı bir anonim şirket kuruldu. Bu şirket, tesisin işletmesini yapıyor” dedi.

Hedef Rusya ve Avrupa

Siirt ziyareti sırasında ildeki yatırımların açılış ve imza törenine katılan Varak, “Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın birinci ve dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini şehrimize kazandırdık. İhracat için Rusya ve Avrupa'dan bir dizi ülkeyle anlaşmalar yapıldığını arkadaşlarımızdan öğrendim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Rekabet edebilirliği artırmak

2007-2013 yıllarını kapsayan Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA projelerinden biri olan “Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi”nin amacı, Siirt'te ortak paketleme tesisi kurulması ile ildeki yerel fıstık işleyicileri ve üreticilerinin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin iyileştirilerek fıstık sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılması olarak belirlendi.

43 milyon TL'ye mal oldu

Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen tesis, Siirt Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekare alandan oluşuyor. 43 milyon liraya mal olan tesisin, tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 50 bin ton üretim yapması hedefleniyor.