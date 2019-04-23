Siirtli minikler, Ankara'da Bakan oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'da ziyaretlerde bulunan Siirt'ten Ankara'ya gelen öğrencilerden Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umeyr Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'ya davet ettiği ve makamında ağırladığı Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, temsili olarak Bakan ve Bakan Yardımcılığı koltuklarına oturdu.

Bir süreliğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Mustafa Umeyr Akar, enerjinin verimli kullanılmasıyla alakalı bilgiler paylaşarak, temsili olarak bakan yardımcısı olan arkadaşlarına da söz verdi. Minik Bakan, Bakan Yardımcılarına da görevlerini dağıttı.

Renkli anların yaşandığı programda Bakan Dönmez, çocukların bayramını kutlayarak, “Bugün çok uzaktan misafirlerimiz vardı. Öğretmenlerimiz bizi kırmayarak çocukları alıp geldiler. Bu işin öncesinde onlarla bir hikayemiz var. Zeynep Öğretmen, bizim ‘Ali'nin enerji serüveni' kitapçığımızı çocuklara dağıttıktan sonra bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Biz de mutlu olduk ve kendisiyle iletişime geçerek çocuklarımızı Bakanlığımızda ağırlamak istediğimizi söyledik. Bir günlüğüne Bakan ve Bakan Yardımcılığı görevlerini çocuklara verdik. Enerjinin verimli ve bilinçli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Çocuklarımız zaten enerji dolu. Kapımız onlara her zaman açık. Bugün buralarda biz varız, yarın inşallah çocuklarımız bu görevleri bizlerden almış olacaklar” diye konuştu.

Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu, Sınıf Öğretmeni Zeynep Yılmaz, Ali'nin Enerji Serüveni kitapçığının, kendi öğrencilerinin Ankara'ya geliş serüveni olduğunu belirterek, ilgilerinden dolayı Bakan Dönmez'e teşekkürlerini dile getirdi.

İlk defa Ankara'ya gelmenin ve uçağa binmenin mutluluğunu yaşayan minikler de Bakan Dönmez'e teşekkür etti.

Bakan Dönmez, çocuklara ve öğretmenlere hediyelerini vermesinin ardından, hatıra fotoğrafı çektirdi. Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğretmenleri de Bakan Dönmez'e getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Minikler ve öğretmenleri, Meclis ve Anıtkabir ziyaretlerini gerçekleştirmek amacıyla elektrikli araçlarla Bakanlık'tan ayrıldı.