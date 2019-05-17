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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt’in Eruh kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Eruh kırsalında "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu” gerçekleştirdi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar kahraman Mehmetçiğin üstün gayretleri ve çalışmaları ile devam ediyor.

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