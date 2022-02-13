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Siirt'te “Eren Kış-24" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Siirt’te 545 personelin katılımıyla “Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla “Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın” operasyonu başlatıldı.


Bölgede barınan teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla Siirt'te “Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personel görev alıyor.


İçişleri Bakanlığımca operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.

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