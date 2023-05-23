Silah kaçakçılarına operasyon: 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara iline Konya ilinden ruhsatsız tabanca getirdikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli olarak yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 10 ev, 1 iş yeri olmak üzere 11 adreste yapılan aramalarda 11 Adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda Smayra isimli sentetik ecza hapı, 5 gram Metamfetamin, 10 gram Eroin maddesi ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Silahları Konya'dan Ankara'ya getirdiler

Konya ilinden temin ettikleri silahları Ankara ilinde bulunan kayıtsız adreslerinde bulundurarak Ankara'da bulunan farklı gruplara ve suç islemeye meyilli şahıslara sattıkları anlaşılarak Ankara' da silah sattıkları şahıslar tespit edilerek satmış oldukları silahlar ele geçirildi. Ayrıca grubun elde etmiş oldukları haksız kazanç ile lüks yasam sürdükleri tespit edildi. Şüpheli şahısların işlemleri Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.