Silah kaçakçılarına ve tefecilere ‘Bulut' operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde inşaat sektöründe bulunan iş adamlarına yüksek faizle para vererek tefecilik yapan ve suç örgütlerine silah temin ederek haksız kazanç elde eden iki ayrı suç örgütüne operasyon düzenledi. Şahısların müteahhitlere tefe adı altında yüksek faizli para verdikleri ve miktarın üstünde senet imzalattırdıkları, istenilen parayı ödeyememeleri halinde tehditle daire aldıkları öğrenildi. Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Ankara ve Ağrı'da düzenlenen “Bulut” adlı operasyonda, 3'ü Ağrı ilinde olmak üzere aranan 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 2 adet AK-47 otomatik piyade tüfeği, 1 adet Beretta marka otomatik tüfek, 260 adet 7.62 çapta tüfek fişeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 400 adet değişik çaplarda fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek, senet, dijital materyal ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.