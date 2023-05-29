Silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ankara'da tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İsmail K. hayatını kaybetti.

Mamak'ta meydana gelen olayda İsmail K., bilinmeyen bir nedenden dolayı arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine İsmail K., silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerinden E.M., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.