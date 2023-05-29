Sınav kaygısı çeken öğrencilere Mamak Belediyesi'nden destek

Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Mamak Belediyesi, hizmetlerini bu anlayışla gerçekleştirmeye devam ediyor. “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Psikoeğitim Atölyeleri” çalışmalarıyla öğrencilere destek olan Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından Mamak Belediyesi kütüphanelerinde gerçekleştirilen “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Psikoeğitim Atölyeleri” ile öğrenciler, uzmanlar eşliğinde sınav kaygısıyla baş etme yöntemlerini öğreniyor. Psokolog ve Aile Danışmanı Hatice Nur Güler ve Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Feyzanur Erdoğmuş tarafından verilen destek eğitimleri 13 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek.

Sınav kaygısı çeken öğrenciler Mamak Belediyesi kütüphanelerine

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana gençleri ve öğrencileri her zaman ön planda tutuyor, onların geleceği için çalışmalar yapmayı önemsiyor. Başkan Murat Köse, sınav kaygısı çeken tüm öğrencileri sınav kaygısı ile mücadele etmenin yollarını öğrenmek için Mamak Belediyesi kütüphanelerine davet etti.