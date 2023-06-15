Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi, uyanık kütüphanelerde “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Psikoeğitim Atölyeleri” düzenledi. Sosyal Hizmet Uzmanı/Aile Danışmanı Feyzanur Erdoğmuş tarafından verilen psikoeğitime, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

YKS sınavı öncesi; sınav gününe hazırlık, sınav anında dikkat edilmesi gerekenler, kaygının doğru yönetilmesi gibi birçok önemli başlık üzerinde duruldu. Soru cevap bölümünde de birebir diyaloglar sağlanarak her öğrencinin yaşadığı durum ayrı ayrı analiz edildi.

Başkan Murat Köse'den Öğrencilere “Başarılar”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS öncesi öğrencilere başarılar diledi. Başkan Murat Köse “YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çalışma ve gayretlerinin sonucunu en iyi şekilde alacaklarından şüphem yok. Biz de bu süreçte kendilerini sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri konusunda yalnız bırakmadık. Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi'mize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.