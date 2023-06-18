Sınava bir dakikayla geç kalınca okul kapısından geri döndüler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına iki aday bir dakikayla geç kaldı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü ve son oturumu olan YDT sınavı, saat 15.45 itibarıyla başladı. 338 bin 15 kişinin başvurduğu sınavda adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verildi ve 120 dakika süre tanındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesinde YDT sınavına girecek iki aday ise sınava 1 dakikayla geç kaldı. Adaylar tüm ısrarlarına rağmen polis ekipleri tarafından sınav binasına alınmadı.