Sincan Bebek Kütüphanesi 1. yılını kutluyor

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çocuk gelişimi, İngilizce, dans, jimnastik, akıl oyunları, drama, manevi değerler, sevgi dersleri gibi pek çok eğitici-öğretici etkinliklerle minikler geleceğe hazırlanıyor. 0-5 yaş çocukların eğlenerek öğrendiği Sincan Bebek Kütüphanesi 1. yılını yine birbirinden güzel etkinliklerle kutladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı etkinliklerde Bebek Kütüphanesinde eğitim alan miniklerin gösterisi büyük alkış aldı. İngilizce eğitimi alan minikler öğrendiklerini sergiledi. Manevi değerler eğitimi alanlar da dans gösterisi yaptı. Öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları etkinlikler de sergilendi. Kutlamada konuşan Başkan Ercan, “Bebek Kütüphanesinin birinci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çok kıymetli çok önem verdiğimiz bir proje. Çünkü yarının neslini ne kadar daha iyi yetiştirirsek o kadar şehrimize, ülkemize, milletimize katkı sağlamış oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.