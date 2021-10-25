Sincan Bebek Kütüphanesinde Velilere “Aile İçi İletişim” semineri

Aile Danışmanı-Sosyolog Sümeyye Bolu “Aile İçi İletişim” hakkında bilgiler verdi. Ailelerin çocuklara vakit ayırmasının önemine değinen Bolu, “Anne Baba sevgisiyle büyüyen çocukların öz güveni yüksek olur. Çocuklarınıza sık sık sarılın, onları öpün” tavsiyesinde bulundu.

Sincan Bebek kütüphanesinde çocuklar oyun oynarken veliler de bilinçlendiriliyor. Her hafta çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bebek kütüphanesinde “Aile İçi İletişim” konusu işlendi. Aile Danışmanı- Sosyolog Sümeyye Bolu ailelere aile içi iletişimin nasıl olması gerektiği, anne babaların çocuklara yönelik tutumları ve anne-babaların birbiriyle iletişimine yönelik değerli bilgiler verdi.

Eşlerin birbirlerine olan davranışlarının önemi üzerinde duran Bolu, “Eşler çocuklarının yanında tartışmamalı, birbirlerini çocuklara şikayet etmemeli, birbirlerinin aleyhinde asla konuşmamalıdır. Sevgi ve saygının olduğu bir ortamda büyüyen çocukların özgüveni yüksek olur” diye konuştu.

Bolu çocukların ailelere verilen en büyük emanet olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: “Çocukların da aile içerisinde görüşlerine değer verilmeli. Emir vererek yönlendirmek yerine çocuklarınızın fikrini alın ve katılımını sağlayın. Evler çocuklarımız için güzelliklerin öğretildiği, güzel davranışların kazandırıldığı bir yer olmalıdır.”

Ailelere yönelik bilgilendirmelerin yanı sıra ebeveynlere özel “Aile Danışmanlığı” hizmeti de veriliyor.

Bu hizmetlerden yararlanmak, haftalık etkinlik programına ulaşmak ve etkinliklere katılabilmek için www.sincan.bel.tr adresinden randevu alabilirsiniz.