Sincan Belediye Başkanı Ercan: "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinden en yüksek oyla çıkacağız”

Bu noktada birlik içinde elimizden geleni yaparak Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinden en yüksek oyla çıkacağız” dedi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri kapsamında seçim çalışmalarına başlayan Sincan Belediye Başkanı Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümitcan Uludağ ile birlikte MHP Sincan İlçe Başkanı Ahmet Çevik'i ziyaret etti. Ziyaretin gündemi ise yerel seçimler oldu. Başkan Ercan, siyasi çekişmelerden uzak, sadece devlet ve millet bekası için bir araya geldiklerini ifade ederek, “MHP'nin de AK Parti mensuplarının da vatan, millet, ezan konusunda hassasiyetleri çok yüksek. Bu noktada birlik içinde elimizden geleni yaparak Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinden en yüksek oyla çıkacağız” dedi.

Sincan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın kazanması için ellerinden gelecek gayreti göstereceklerini belirten Arslanargun da, “Seçim sürecinde yapacağımız çalışmalar ve alacağımız sonuç örnek teşkil etsin ki bu ittifakın ne kadar doğru bir iş olduğunu buradan gösterelim. Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinde bir bütün olacağız ve akşamında hep birlikte sevineceğiz” diye konuştu.

MHP Sincan İlçe Başkanı Ahmet Çevik ise, “Rabbim inşallah bu yolda hepimizi birlik ve beraberlik içinde muvaffak eyler. İnşallah hem ilçede hem de büyükşehirde bu başarıyı sağlarız” dedi.