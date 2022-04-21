Sincan Belediye Başkanı Ercan, öğrencilere menemen yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sahurda öğrenci evi mutfağına konuk oldu. Öğrencilerle bir araya gelen Ercan, “sofra sizden, yemek benden” diyerek sahur hazırlığına başladı. Tercihini soğansız menemenden yana kullanan Başkan Ercan menemen yapmanın püf noktalarını da öğrencilere anlattı. Daha sonra öğrencilerle birlikte yer sofrasında sahur yaptı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Muhabbetimizin neşesi, yarınlarımızın nişanesi gençlerimize emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.