Sincan Belediye Başkanı Ercan, sporculara sertifika verdi

15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman ve kulüp yöneticilerinin katıldığı törende futbol okulunun öğrencilerinin ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği 2019 yılı yaz futbol okulu sertifika törenini gerçekleştirildi.

Törende Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yaptığı konuşmada; Sincan Belediyesinin spora ve gençlere verdiği değerden bahsetti.

Tesisleşme ve imkanlar noktasında Sincan Belediyesporun önemli bir noktada olduğuna değinen Ercan gençlere yönelik projelerle ilgili bilgi verdi.

Ardından gerçekleştirilen törende yaz futbol okulunu başarıyla tamamlayan sporculara sertifikalarını takdim etti. Tören sonrasında Belediye başkanı Murat Ercan ve Sincan Belediyespor Başkanı Süleyman Tarman sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.