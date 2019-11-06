İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan Belediye Başkanı Ercan'ın acı günü

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın geçirdiği rahatsızlık sonucu henüz 1 yaşında vefat eden yeğeni Ömer Kerem Dönmez toprağa verildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu henüz 1 yaşında vefat eden yeğeni Ömer Kerem Dönmez toprağa verildi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu henüz 1 yaşında vefat eden yeğeni Ömer Kerem Dönmez, kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi. Ercan, cenaze töreninin ardından Yenikent'te taziyeleri kabul etti. Cenazeye Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör ve Sincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü İsmail Can Ocak ile ailenin yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.