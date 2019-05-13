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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle iftar yaptı

Ramazan ayının bereketi Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinde iftar ve sahurlar ile yaşanmaya devam ediyor.


7/ 24 açık olan Millet kıraathanelerinde ders çalışan gençlere Sincan Belediyesi iftar ve sahur yapma imkanı sunuyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da hafta sonu Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ndeki gençlerle birlikte iftar yaptı. Başkan Ercan, gençlerle iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


Başkan Ercan iftar öncesinde Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ndeki çalışma salonunu ziyaret ederek gençlerle tek tek sohbet etti. İftar saati ile birlikte Sincan Belediyesi tarafından iftar yemeği dağıtıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da orucunu gençlerle bir arada açtı.


İftar yemeğinin ardından gençlerle çay içip sohbet eden Başkan Ercan sözlerine Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyerek başladı. Başkan Ercan, “Ramazan ayının bu bereketini gençlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. En önemli şey gençlere ve çocuklara yapılan yatırım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Ramazan'ın siz gençlerimize güzellikler getirmesini temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” diye konuştu.

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