Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan :“Hemşehrilerimizin sohbeti, çocuklarımızın neşesiyle keyiflendik”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın esnaf ve vatandaş buluşmaları hafta sonu da sürdü. Mahalle ziyaretlerinde bulunan Başkan Ercan, kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek taleplerini not aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu da Törekent, Polatlar'da esnaf ve vatandaş buluşmasıyla yoğun mesaisine devam etti. İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Ercan, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Keyifli yaz akşamı sohbetlerinin buluşma noktası Sera Parkı da ziyaret eden Başkan Ercan kurulan piknik sofralarına da misafir oldu.

Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Ercan, ilçenin gelişmesinde esnaf ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin önemli bir basamak olduğunu vurguladı. Başkan Ercan, “Hafta sonunun tatlı koşuşturmasında olan hemşehrilerimize ve esnafımıza eşlik ettik. Komşularımızın sohbeti, çocuklarımızın neşesiyle keyiflendik. Hemşehrilerimizle sohbet ederek taleplerine ilişkin notlarımızı aldık. Esnafımızı da ziyaret etmeye devam ediyorum. Bilen bilir esnaf sohbetinin, esnaf çayının tadı bambaşkadır" dedi.

Sincan sokaklarında Başkan Murat Ercan'ı gören vatandaşlar da Belediye Başkanı'na yakın olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.