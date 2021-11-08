Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan'da ulaşmadık mahalle, selamlaşmadık hemşehri bırakmıyor

Halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için mahalle sakinleriyle buluştuğu Mahalle Meclis Toplantılarını mutlaka programında yer veriyor. Başkan Ercan Sincan'da ulaşılmadık mahalle, selamlaşmadık hemşehri kalmasın diye mahalle meclis toplantılarına kırsal mahallelerde devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Önce İnsan Öncü Sincan” anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi çözüm odaklı çalışmalar kapsamında uğramadık mahalle bırakmıyor. Başkan Ercan her hafta en az bir mahalle ziyaretinde bulunuyor. Kırsal mahallelerde de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ercan son olarak İlyakut, İncirlik, Mülk mahallelerinde Mahalle Meclis Toplantıları düzenledi.

Başkan Yardımcıları ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi. Toplantının başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı.

Başkan Ercan, “Sincanımızda ulaşmadığımız Mahalle, selamlaşmadığımız hemşehrimiz kalmasın diye tüm gayemizle çalışıyoruz. Benim için öncelik her zaman vatandaşla olmak.

Mahalle meclis toplantıları da bu açıdan herkesin her şeyi sorabildiği, konuşabildiği bir program. Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru değerlendirilerek yerinde çözümü için mahalle meclis toplantılarımızı Sincanımızın her köşesinde yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.