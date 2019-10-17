Sincan Belediye Meclisi, ortak bir bildiri ile Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi

Sincan Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının öncelikli gündem maddesi olarak Barış Pınarı Harekâtı'nı ele aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti Grubu Barış Pınarı Harekâtı'na ortak bildiri ile destek verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir.

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir.

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır...

DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır...

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.

Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir.

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.”

Kahraman Mehmetçik'e zafer duası

Sincan Belediyesi ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklere destek için dua çağrısında bulundu. Sincan tek yürek oldu, Barbaros Camisinde şanlı ordumuz için dualar edildi. Sincan Belediye başkanı Murat Ercan, “Şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nı büyük başarı ile sürdürürken; şehitlerimize rahmet, Mehmetçiklerimize destek için Sincanlı hemşehrilerimizle Barbaros Camimizde dualar ettik. Yüce Rabbim "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" diyerek giden yiğitlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.