Sincan Belediyesi, 15 Temmuz kahramanlarını Lale Meydanı'nda özel bir etkinlikle andı

Sincan Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nde kahraman şehitlerini düzenlediği özel bir programla andı. Lale Meydanı'nı binlerce kişi doldurdu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincanlılara seslendi, “Artık tankların yürüdüğü Sincan yok, tanklara yürüyen Sincan var. Vatan için, bayrak için, iman için Sincan her zaman üstüne düşen görevi yapmıştır” ifadelerini kullandı. Sanatçılar Ali Kınık ve Hasan Sağındık ise türkülerle kulakların pasını sildi.

Sincan Belediyesi “Türkiye Geçilmez” sloganıyla “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde” şehit ve gazileri anmak için özel bir program düzenledi.

Akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce Sincanlı Lale Meydanı'ndaki tören alanına akın etti. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu şehitler için dua etti.

Tören adeta demokrasi şölenine dönüştü. Meydan Türk bayraklarıyla donatıldı. 15 Temmuz ve Türk milletinin tarihteki zaferleri anlatıldı. Sunucu Sedat Özdemir şiirler okudu, sanatçılar Ali Kınık ve Hasan Sağındık türkülerle kulakların pasını sildi. Etkinlikte ney dinletisi de vatandaşların büyük beğenisini topladı.

“15 Temmuz'da Lale Meydanı İçtima Meydanı Oldu”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hain kalkışmanın yaşandığı gece Lale Meydanı'nda yaşananları anlattı. Başkan Ercan, “Burası Lale Meydanı ama ben buraya bir isim daha verdim. İçtima meydanı Askerde toplanma alanlarına içtima alanı ve ya meydanı denir. Burası da 15 Temmuz'da içtima meydanıydı. Kahraman Sincanlı kardeşlerimle burada toplandık. Çıplak ellerimizle tankları durdurmaya, uçaklara kafa atmaya gittik. Gelirken 9 kişi eksik geldik. 9 kardeşimiz hakka yürüdü. Hiç organize olmadan yurdun her yanından insanlar silahsız ve çıplak elleriyle hainlere karşı durmaya gitti. Hani şair diyor ya, “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” diye, o ocaklar Allah'ın izniyle sönmeyecek. Ve en büyük ocaklardan birisi de Sincan. Sincan'da bu ocak ebediyen yanacak. Çünkü Sincan demek vatan demek, bayrak demek, iman demek. Bu imanlı kardeşlerimiz o gün öyle bir tokat attı ki, artık tankların yürüdüğü Sincan yok, tanklara yürüyen Sincan var. Bağımsızlığımız için yaşıyoruz, bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Vatan için, bayrak için, iman için Sincan her zaman üstüne düşen görevi yapmıştır, bundan sonra da dimdik ayaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bu millet bütün oyunları bozmuştur”

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, 15 Temmuz gecesi hedefin millet ve millet iradesi olduğunu belirtti. Kaymakam Abdullah Küçük, “Hain terör örgütünün baskınına karşı aziz milletimizin gösterdiği duruş tarih kitaplarını yeniden yazdıracak mahiyettedir. Elindeki bayraktan, göğsündeki imandan başka silahı olmadan tanka, savaş uçağına kafa tutan, tek parolası şehadet olan bu müstesna millet Cumhurbaşkanı olarak seçtiği liderinin çağrısına uymuş ve bütün oyunları bir anda bozmuştur. FETÖ ve ortaklarının elde edebildikleri tek şey Türk milletinden yediği tokattır” açıklaması yaptı.

“Milletimiz tarih yazdı”

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da bir konuşma yaptı. O karanlık geceyi anlatan Arslanargun, “5 yıl önce bir millet tarih nasıl yazılır, kahramanlık madalyası göğse nasıl takılır; vatan nasıl savunulur bunun en güzel örneğini gösterdi. Şehit verdik, gazi olduk, geriye dönmeyi düşünmedik, ayağı yalın başıkabak elimizde Türk bayraklarıyla sokağa döküldük, devletimizi hainlere teslim etmeyeceğiz dedik. Devletimize sahip çıktık. Burada coşkulu bir şekilde toplanabildiysek, o gece hepimizin ödediği bedel sayesindedir. Bu millet büyük bir millet olduğunu tekrar tekrar gösteriyor, gösterecek. Bu gecenin sabahını aydınlık eden büyük milletimize selam olsun” şeklinde konuştu.

“Türk milleti esarete teslim olmayacağını gösterdi”

Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ise, “15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır topraklarımıza sızmak isteyen tüm mihrakların bir kez daha tokat gibi geriye dönmelerinin şeref vesikasıdır. 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir yıkımın hamlesidir. Siz değerli Sincanlı hemşehrilerim, büyük Türk milleti bu kalkışmaya karşılık dimdik ayakta durmuş, Türk milletinin asla esarete teslim olmayacağını göstermiştir” değerlendirmesi yaptı.

Lale Meydanı'ndaki törenin ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan ve İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbetine katıldı.