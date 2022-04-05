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Sincan Belediyesi ahşap atıklarını değerlendiriyor

Ankara Sincan Belediyesi, kullandığı mobilyalardan çıkan ve çevreden toplanan ahşap parçalarını çöpe atmayarak, geri dönüşümde kullanıyor.


“Sıfır atık” ile özdeşleşen Sincan Belediyesi kullandığı mobilyalardan çıkan ve çevreden toplanan ahşap parçalarını çöpe atmayarak, geri dönüşümde kullanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Eko-Çiftlik Merkezinde mescit ve tavuk kümesleri yaparak ahşap atıklarını değerlendirdi.


Ahşap atıklar tavuklara yuva oldu


Ayrıca Eko çiftlikte bulunan tavuklar için de yeni kümesler yapan ekipler hiçbir atığı boşa çıkarmadı. Yapılan kümesler dayanıklı olduğu kadar dış görünüşüyle de dikkat çekiyor.

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